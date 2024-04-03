Оверчук сообщил о рекордной доле нацвалют в торговле с ЕАЭС

Доля национальных валют в товарообороте России со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) превысила 90% и приближается к возможному пределу. Об этом заявил вице-премьер Алексей Оверчук в эфире телеканала «Россия 24».

«В настоящее время товарооборот со странами ЕАЭС в национальных валютах превысил 90%, поэтому расти дальше уже даже тяжело, потому что есть и другие валюты, которые не являются национальными валютами государств», — пояснил он.

По словам Оверчука, на данном этапе Россия и партнеры по интеграционному объединению близки к максимально возможному уровню перевода взаимной торговли в национальные валюты. Остаются ограниченные сферы применения иных денежных единиц.

В феврале премьер Михаил Мишустин подчеркнул важность роста доли национальных валют в расчетах стран ЕАЭС до 90% и призвал к скорейшей реализации целей, обозначенных ранее президентами.

До этого маркетплейсы начали предупреждать покупателей об оплате пошлин.

Ранее Путин назвал систему расчетов в нацвалютах ЕАЭС перспективной.