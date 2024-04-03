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Средняя зарплата в России превысила 70 тысяч рублей

Мишустин сообщил, что средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей

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«Газета.Ru»

Средняя зарплата в России составляет 73 тысяч рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

По его словам, правительство знает «это от работодателей, знаем, каждую цифру.» Он отметил, что в этой цифре учтены выплаты оборонным предприятиям и участникам военной операции.

До этого доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщала, что с 1 апреля зарплаты повысят медикам в малых городах, районных центрах и селах.

20 марта сообщалось, что средняя предлагаемая работодателем зарплата в марте составила 60 тыс. руб. При этом в ряде вакансий она превысила 260 тыс. руб., то есть оказалась более чем вчетверо больше. В топе компаний, предлагающих самую щедрую зарплату, оказались строительные и ИТ компании, а также фирмы, оказывающие различные услуги для других бизнесов.

Ранее Мишустин отчитался о повышении пенсий и МРОТ.

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