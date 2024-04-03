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Италии понадобятся годы для восстановления бюджета

Bloomberg: Италия до 2026-го вряд ли выйдет на дефицит в 3% ВВП, установленный ЕС

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Depositphotos

Правительство Италии ожидает, что стране потребуется несколько лет, чтобы довести дефицит бюджета до установленного ЕС порога в 3% ВВП. Об этом пишет Bloomberg.

По оценкам источников, расчетный показатель в 2023 году составит 4,4%, а к 2026-му опустится ниже отметки в 4%.

Представители Минфина прогнозируют рост экономики Италии в 2023 году на уровне 1%. Однако этого недостаточно для быстрого сокращения дефицита. Ожидается получение процедуры нарушения правил дефицита от ЕК.

«Мы уверены, что достигнем цели в 4% в 2024 году и 3% в 2026-м», — заявил источник в Минфине.

Ведомство ожидает открытия процедуры нарушения.

В 2020 году дефицит Италии составил 9,5% ВВП из-за пандемии. В 2021-м показатель опустился до 7,2% и остался высоким в 2023-м.

Еврокомиссия собирается подтвердить нарушение правил бюджетного дисциплины в период после выборов, чтобы не влиять на голосование.

До этого инфляция в еврозоне неожиданно замедлилась.

Ранее Европу предупредили о риске новой зависимости.

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