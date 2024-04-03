В Дубае обсудят развитие связей России со странами Ближнего Востока и Северной Африки

Международный бизнес-форум «Мир возможностей», который состоится в Дубае 23-24 апреля, станет новой глобальной площадкой для развития связей России со странами Ближнего Востока и Северной Африки (MENA). Об этом сообщили в корпорации «Синергия», организующей мероприятие при поддержке фонда «Росконгресс».

За январь-сентябрь 2023 года взаимный товарооборот России со странами Ближнего Востока и Северной Африки вышел на отметку в $8,8 млрд и вырос на 63% относительно прошлогодних показателей того же периода, отметили организаторы. В то же время, за последние 5 лет товарооборот России со странами региона MENA вырос на 83% до $94,9 млрд.

По мнению организаторов, увеличение интереса российского бизнеса к региону требует создания площадки для открытого диалога топ-менеджеров компаний, регуляторов и представителей финансового сектора.

Форум проведут в свободной экономической зоне площадью 110 гектаров, что позволит объединить 2 тыс. очных и более 10 тыс. онлайн-участников из более чем 45 стран.

На форуме выступят генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, замминистра просвещения РФ Денис Грибов, генеральный директор Dubai Silicon Oasis Мухаммед Аль Заруни, глава Башкортостана Радий Хабиров и другие.

Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук считает, что форум позволит бизнесу освоить новые рынки сбыта и найти надежных поставщиков, расширить присутствие за рубежом.

В первый день форума эксперты раскроют возможности, открывающиеся для России в различных секторах экономики, перспективы сотрудничества стран БРИКС и стратегического партнерства стран персидского залива и РФ в контексте транспортно-логистического потенциала.

Второй день будет посвящен прикладным направлениям. Участники форума обсудят вызовы и возможности, связанные с переходом к экономике, основанной на искусственном интеллекте, инициативы, которые помогают женщинам реализовывать свой потенциал в деловой жизни, а также развитие фармацевтического и медицинского бизнеса с созданием совместных производств на пространстве БРИКС.

Гендиректор форума «Мир возможностей» Александр Румянцев назвал главной миссией мероприятия возможность заявить о технологическом лидерстве России в новой экономике и укрепить позицию страны как ключевого технологического партнера для стран MENA.

«Форум призван способствовать экспансии российских компаний на международные рынки», — заявил он.