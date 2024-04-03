Захарова опровергла информацию о сокращении закупок российской нефти Индией

Россия продолжает поставлять нефть в Индию в прежних объемах, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит агентство «Прайм».

«Поставки нефти в Индию сохраняются на стабильно высоком уровне», — сказала спикер, комментируя информацию о снижении закупок российского «черного золота» азиатской страной.

Захарова также подчеркнула, что оплата за товар проходит без проблем. Приоритет в расчетах отдается национальным валютам, добавила она.

В конце марта Bloomberg cо ссылкой на знакомые с ситуацией источники писал, что все индийские нефтеперерабатывающие заводы — и частные, и государственные — отказались от поставок российской нефти на танкерах судоходной компании «Совкомфлот» после санкций США против перевозчика.

До этого сообщалось, что поставщики нефти из США вытесняют ОПЕК+ на мировых рынках.

Ранее в Индии пожаловались на ущерб от антироссийских санкций.