Директор курорта Сбера рассказал о проблемах туристической отрасли

В России требуется увеличить туристический поток до 350-400 млн человек в год. Об этом на сессии «Инвестиции: поддержка отрасли как гарант перспектив рынка труда» Московского международного салона образования заявил генеральный директор курорта Сбера Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян.

По его мнению, если это произойдет, то вырастет рентабельность туристических объектов, а также к ним в лучшую сторону изменится отношение финансовых институтов.

Саруханян подчеркнул, что при этом важен и культурный код страны. Он считает важным, чтобы первыми, кого встречали туристы, прилетая в Россию, были супергостеприимные людей.

«Будь они таможенники, полицейские, или работники аэропорта. Неважно кто, но они должны быть гостеприимны. И этот культурный сдвиг нам предстоит совершить», — добавил он.

Также гендиректор курорта Сбера рассказал, что в основе окупаемого туристического сервиса лежат профессиональные сотрудники и технологические процессы, которые для них существуют, а также проекты, которые создаются для гостей, и мастер-план. При этом ключевым он назвал дестинацию — географическое место с его природными, культурными и историческими ресурсами, которое предлагает определенный набор услуг, отвечающих потребностям туриста и удовлетворяющих его спрос.

Саруханян считает, что государству для развития в стране туризма еще до этапа запуска туристического проекта необходимо сделать очень многое. По его мнению, только после решения этих задач можно привлекать в этой сфере инвесторов.

Также важным фактором он назвал управляющие компании с широким международным опытом, доступность партнеров и поставщиков, а также аутстаффинг.

«На рынок следует смотреть системно, а для этого должна появиться в стране большая туристическая идея – посмотреть всю страну от Калининграда до Сахалина, о которой мечтают все, начиная с детства», — заключил Саруханян.

Ранее исполнительный директор Центра отраслевой экспертизы «Туризм» Сбера Константин Марков сообщил, что внутренний туризм в России превысил допандемийные показатели.