Россияне смогут дистанционно перевести пенсионные накопления в долгосрочные сбережения

В СберНПФ появилась возможность дистанционно перевести пенсионные накопления в программу долгосрочных сбережений (ПДС), сообщает пресс-служба Сбера.

Отмечается, что ранее это можно было сделать только в отделениях Сбера и в клиентских зонах фонда. На данный момент это возможно в мобильном приложении СберБанк Онлайн на Android и на сайте СберНПФ.

Как рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский, ПДС позволит российским гражданам персонально контролировать свои пенсионные накопления. Например, они смогут самостоятельно выбирать момент и способ получения этих средств.

Он пояснил, что для тех, у кого пенсионные накопления уже находятся в СберНПФ, будет возможно прямое переведение этих средств в ПДС. При этом лицам, у которых накопления не находятся в этом фонде, сначала потребуется перевести их в тот фонд, с которым они заключили или планируют заключить договор долгосрочных сбережений.

«При переводе мы стараемся подробно рассказать людям, как поменяется ситуация с их пенсионными накоплениями. В частности, мы предупреждаем, что вернуть средства обратно в систему обязательного пенсионного страхования не получится», — сказал Вестеровский.

По его мнению, такой подход помогает человеку принять информированное решение.

Напомним, программа долгосрочных сбережений заработала в России с 1 января 2024 года. Она позволяет копить и получать до 108 тыс. софинансирования от государства и налоговые льготы. Чтобы вступить в ПДС, необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом.