В странах ЕС заморозили более €240 млрд активов России

В странах Европы заморожено более €240 млрд частных и государственных активов Российской Федерации, сейчас Евросоюз работает над механизмом использования средств для передачи Украине. Об этом заявил еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерса во время выступления на конференции «Восстановление справедливости для Украины» в Гааге.

По словам парламентария, дискуссии по вопросу передачи российских активов Киеву продолжаются, в частности, как по частным, так и по государственным активам.

Рейндерс уточнил, что в странах Европы заморожено €37 млрд частных активов российских граждан и около €200-208 млрд госактивов страны.

Также еврокомиссар выразил надежду на то, что будет принято решение об использовании поступлений от обездвиженных активов РФ. Речь идет о €2-3 млрд в год.

При этом накануне еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявлял, что не наблюдает перспектив в решении вопроса в ЕС об использовании доходов с замороженных активов РФ за рубежом.

Ранее сообщалось, что три страны решили отговорить ЕС от конфискации российских активов.