ИИ может принести ТЭКу России сотни миллиардов рублей

В российских нефтегазовых компаниях ведется активная работа по изучению возможностей применения генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании «Выгон Консалтинг».

По мнению экспертов внедрение таких систем способно принести отрасли эффект более 300 млрд руб. ежегодно.

Как отмечается в обзоре консалтинговой компании, генеративный ИИ может взять на себя до 59% прикладных задач в области проектной инженерии. Речь идет о таких направлениях, как разработка месторождений, геологоразведка, управление добычей и др.

«Российскому нефтегазу жизненно важно включиться в гонку по внедрению ИИ для обеспечения технологического суверенитета в условиях санкций», — заявил глава «Выгон Консалтинга» Григорий Выгон.

Однако создание мегамоделей искусственного интеллекта уровня ChatGPT обходится крайне дорого — около $500 млн за одну. Для российских компаний освоение этой технологии возможно лишь при объединении усилий всей отрасли и наращивании инвестиций до 100 млрд руб. в год, считают эксперты.

Другие специалисты более скептичны в оценках перспектив ИИ в ТЭКе.

«Сейчас нефтяникам не до искусственного интеллекта — они заняты более насущными задачами цифровизации», — говорит лидер практики технологического консультирования компании ДРТ Тимофей Хорошев.

А Максим Малков из Kept отмечает, что приоритетом является импортозамещение уже существующих программных продуктов.

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