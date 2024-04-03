Еще один россиянин вошел в список долларовых миллиардеров

Владелец сети дискаунтеров «Светофор» Сергей Шнайдер стал долларовым миллиардером, сообщает Forbes. Состояние россиянина оценивается в $1,4 млрд.

«Светофор» — третий и самый успешный бизнес семьи Шнайдер. В последние годы компания была одной из самых быстрорастущих в своем сегменте и даже вошла в топ-5 продуктовых сетей России.

Число российских миллиардеров в глобальном списке Forbes в этом году побило рекорд. В рейтинг вошли 125 человек.

Самым разбогатевшим за год россиянином стал основатель «Красное & Белое» Сергей Студенников. Капитал предпринимателя за период вырос более чем в два раза и достиг $3,2 млрд. Богатейшим человеком РФ впервые был признан основатель «Лукойла» Вагит Алекперов.

Ранее Forbes назвал имя самого богатого человека в мире.