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Еще один россиянин вошел в список долларовых миллиардеров

Forbes: владелец дискаунтеров «Светофор» Шнайдер стал долларовым миллиардером

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Depositphotos

Владелец сети дискаунтеров «Светофор» Сергей Шнайдер стал долларовым миллиардером, сообщает Forbes. Состояние россиянина оценивается в $1,4 млрд.

«Светофор» — третий и самый успешный бизнес семьи Шнайдер. В последние годы компания была одной из самых быстрорастущих в своем сегменте и даже вошла в топ-5 продуктовых сетей России.

Число российских миллиардеров в глобальном списке Forbes в этом году побило рекорд. В рейтинг вошли 125 человек.

Самым разбогатевшим за год россиянином стал основатель «Красное & Белое» Сергей Студенников. Капитал предпринимателя за период вырос более чем в два раза и достиг $3,2 млрд. Богатейшим человеком РФ впервые был признан основатель «Лукойла» Вагит Алекперов.

Ранее Forbes назвал имя самого богатого человека в мире.

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