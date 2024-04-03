Названы категории россиян, кому выгодно включение встроенной мебели в ипотеку

Включение меблировки в ипотечный кредит будет выгодно молодым семьям и тем, кто покупает квартиры для их сдачи в аренду. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал генеральный директор Первой мебельной фабрики, президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков, комментируя соответствующий законопроект Минстроя РФ.

«Сейчас после покупки квартиры молодые семьи вынуждены брать дополнительные кредиты на обустройство жилья, что ведет к перекредитованности. Включение меблировки в ипотеку позволит снизить финансовую нагрузку на покупателей. Интерес к решению будет и у жителей отдаленных регионов, где выбор мебели ограничен или ее доставка затруднена», — сказал Шестаков.

По его словам, те, кто покупает недвижимость для сдачи ее в аренду, смогут быстрее обустроить квартиры, благодаря встроенной мебели, и скорее заняться поисками жильцов.

По прогнозам Шестакова, мебельная отрасль в России вырастет на 5% в случае реализации нововведения. Если бы законопроект распространялся на всю мебель, а не только на встроенную, рост составил бы 10%, добавил эксперт.

О законопроекте Минстроя сообщалось 2 апреля.

Ранее россиянам рассказали, как встроенная мебель в ипотеку поможет сэкономить.