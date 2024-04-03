Россиянам рассказали, как встроенная мебель поможет сэкономить при ипотеке

Возможность включения встроенной мебели в ипотечный кредит — это не переплата, а возможность сэкономить для покупателя квартиры. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал сооснователь компании Rerooms Дмитрий Борисов, комментируя законопроект Минстроя РФ о включении встроенной мебели в ипотеку.

«Во-первых, очевидно, что ставка по ипотечному кредиту в большинстве банков ниже, чем по потребительскому, даже при текущих высоких ипотечных ставках. Во-вторых, нужно понимать, что у застройщиков совершенно другие условия по работе с крупными поставщиками мебели и техники для кухни», — отметил Борисов.

Оптовые скидки застройщиков позволяют ставить на мебель цены разительно ниже, чем это делают розничные сети, и все равно при этом зарабатывать за счет отсутствия расходов на розницу и на рекламу, пояснил эксперт.

Базовая потребность человека — не в квадратных метрах и в бетоне, а в жилье, в котором можно жить, не платя за аренду, не тратя время на ремонт и покупку мебели, сказал Борисов.

«Застройщики сначала включили в ипотеку ремонт. Ведь мебель невозможно ставить в квартиры, в которых нет ремонта. И вот застройщики уже стали делать и продавать квартиры с ремонтом. То есть они стали продавцами товаров для ремонта. Они потребляют основной объем плитки, ламината, плинтусов, ванн, унитазов. А мебель мало чем отличается от унитаза. Ее тоже надо привезти и поставить», — отметил эксперт.

По его словам, выгода для россиян заключается в том, что покупатель квартиры экономит дважды — на разнице в процентах по кредиту и на ценах на мебель, потому что она тоже обходится дешевле.

О законопроекте Минстроя стало известно 2 апреля.

Ранее россиян предупредили о подорожании мебели в 2024 году.