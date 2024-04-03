Экономист предрек взлет спроса россиян на готовые квартиры в конце года

Спрос россиян на вторичные квартиры начнет расти с сентября до конца 2024 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал доктор экономических наук, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько, комментируя снижение спроса россиян на вторичное жилье в январе-марте 2024 года.

В декабре этого года число потенциальных покупателей готовых квартир повысится на 80% к аналогичному периоду 2023-го, а выставленных на продажу объектов — на 20%, предположил экономист.

«Спрос россиян на вторичное жилье отличается цикличностью. Он начнет восстанавливаться в июле, затем замрет в связи со снижением деловой активности, и с сентября до конца 2024 года будет постепенно расти. Реальные цены сделок при этом будут ниже запрашиваемых на 5-10 %», — отметил Шедько.

Спрос на вторичное жилье в России сократился на 33% в первом квартале 2024 года, сообщили в «Авито Недвижимости» 2 апреля. Больше всего он снизился в Челябинске — на 48%, Саратове и Москве — (47% и 45% соответственно). Количество выставленных на продажу квартир в январе-марте тоже упало (на 13% по стране), причем на фоне роста цен (на 16%).

Ранее Шедько сказал «Газете.Ru», что доля отказов россиянам в ипотеке в июне взлетит с 56% до 86%.