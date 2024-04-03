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Появились подробности об аресте активов «Макфы» на 100 трлн рублей

Адвокат прокомментировал сообщения об аресте активов «Макфы» на 100 трлн рублей

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Арест активов крупнейшего в России производителя макаронных изделий «Макфа» по иску Генеральной прокуратуры не свидетельствует о реальной их стоимости, а является «творчеством судебного пристава». Об этом заявил РБК адвокат Павел Хлюстов, представляющий компанию в суде.

1 апреля судебный пристав-исполнитель арестовал активы на 100 трлн рублей в качестве обеспечения иска Генпрокуратуры об изъятии имущества компании «Макфа».

По словам Хлюстова, прокуроры оценивают изымаемое имущество в 46 млрд рублей, и именно эта сумма прописана в иске. Сумма в 100 трлн рублей появилась только в момент наложения ареста, и причина пересмотра стоимости не указывается.

В то же время адвокат назвал позицию самой прокуратуры неким «правовым фэнтези», которое не связано с законодательством РФ. Ведомство основывает требования на статье 235 Гражданского кодекса, предполагающей изъятие доходов, если не доказано их получение законным путем, но при этом сведения, что какие-то средства были получены незаконно, в деле отсутствуют.

Основанием для требования изъятия имущества компании становится сам факт того, что лица занимали определенные должности, отметил правозащитник. Речь идет об экс-губернаторе Челябинской области и экс-депутате Госдумы Михаиле Юревиче, бывшем депутате ГД Вадиме Белоусове, а также их родственниках и партнерах.

Генпрокуратура считает, что «Макфа», СМАК, Мишкинский комбинат хлебопродуктов и некоторые другие предприятия причастны к коррупции, поскольку Юревич и Белоусов якобы совмещали работу в органах госвласти с бизнесом.

О том, что Генпрокуратура подала иск против «Макфы», стало известно 28 марта. Как писал «Коммерсантъ», ГП считает, что эта компания, а также десяток других предприятий, включая «Смак» и «Челябинскоблгаз», имеют коррупционное происхождение. Выяснилось, что бенефициары Михаил Юревич и Вадим Белоусов вели предпринимательскую деятельность, одновременно будучи представителями органов государственной власти, отмечали журналисты.

Ранее ученый опроверг миф о вреде макарон для фигуры.

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