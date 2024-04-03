В России заявили о готовности возобновить поставки нефти Японии

Россия готова возобновить поставки нефти Японии при нормальных условиях, в частности, если она откажется от механизма потолка цен. Об этом сказал в интервью ТАСС посол РФ в Японии Николай Ноздрев.

Дипломат напомнил, что Япония всегда рассматривала сотрудничество в нефтегазовом секторе с Россией как одно из магистральных направлений диверсификации. На протяжении многих лет соседнее государство импортировало приличные объемы российских газа и нефти. Такое сотрудничество прекратилось после решения Токио о присоединении к механизму потолка цен.

По словам Ноздрева, еще весной 2023 года японские компании из страха перед санкциями США фактически полностью прекратили закупать российскую нефть.

«На нормальных, соответствующих международным коммерческим практикам условиях, мы будем готовы это сотрудничество возобновить», — подчеркнул посол РФ.

После начала российской специальной военной операции Япония, как и многие другие союзники США, присоединилась к антироссийским санкциям. В начале марта этого года Токио ввел санкции против 12 физических лиц и 36 организаций, связанных с РФ.

Ранее стало известно, насколько сократился товарооборот Японии с Россией.