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Стало известно, как россияне могут увеличить свою пенсию

Депутат Говырин: самозанятые могут увеличить пенсию добровольными взносами

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Павел Лисицын/РИА Новости

Самозанятые и индивидуальные предприниматели имеют возможность сами вносить добровольные взносы в Социальный фонд и обеспечить себе таким образом достойную пенсию. Об этом сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин («Единая Россия») РИА Новости.

С 2024 года минимальная сумма для учета в стаже составляет 50 798 рублей в год.

К концу 2023 года в России было зарегистрировано более 9 миллионов самозанятых.

«Многие ошибочно полагают, что эта категория граждан останется без пенсии. Если человек работает по трудовому договору как индивидуальный предприниматель, самозанятый или вообще не трудоустроен, он может по своему желанию вносить взносы в Социальный фонд и обеспечить себе хорошую пенсию. Минимальная сумма взносов для учета за весь 2024 год составляет 50 798 рублей, за эту сумму начисляется 1,036 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). Максимальная сумма взносов составляет 406 391 рубль, что соответствует 8,292 ИПК», — пояснил Говырин.

Депутат также отметил, что помимо накопления коэффициентов можно отложить выход на пенсию, за что начисляются дополнительные коэффициенты.

Ранее россиянам рассказали, куда могут пропасть пенсионные коэффициенты.

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