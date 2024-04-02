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На Украине потеряно 80% генерирующих мощностей после ударов

Украинский холдинг ДТЭК заявил о потере 80% генерирующих мощностей после ударов

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Sofiia Gatilova/Reuters

Атаки на украинские теплоэлектростанции привели к потере 80% генерирующих мощностей. Об этом сообщил местный энергетический холдинг ДТЭК, передает РИА Новости.

По данным компании, пять из шести ТЭС компании серьезно повреждены, это создает очень сложную ситуацию.

Об ударах сообщалось с 22 по 29 марта. Они привели к разрушению значительной части энергетической инфраструктуры Украины.

Российские военные нанесли массированные удары по объектам энергетики и ВПК страны, что вызвало серьезные последствия в различных регионах. Глава украинской национальной энергокомпании также подтвердил, что энергетическая система страны подверглась самой масштабной атаке за всю историю.

До этого полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявил в интервью, что ударами по инфраструктуре Украины Россия хочет лишить украинские войска возможности подводить стратегические резервы. По его словам, уничтожение украинских энергетических объектов лишит Вооруженные силы Украины возможности использовать поезда для отправки стратегических резервов на передовую, оставляя таким образом подразделения без подкрепления.

Ранее стало известно, что за девять месяцев на Украине были повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.

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Операция на Украине
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