Банк России планирует увеличить количество банкоматов за рубежом

Банк России прорабатывает возможность расширения банкоматной сети российских банков в зарубежных странах для обеспечения использования карты «Мир» гражданами за рубежом. Об этом сообщила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме, передает ТАСС.

«В ряде стран есть наши банки, и мы сейчас с нашими банками как раз прорабатываем вопрос, чтобы наши банки в этих странах смогли расширить свою банкоматную сеть», — отметила Скоробогатова.

По ее словам, интерес к сотрудничеству в данном вопросе проявляют не только страны ближнего зарубежья, но и более отдаленные государства, ранее менее заинтересованные в этом.

«Мы видим интерес, действительно, многих стран дать такую возможность нашим туристам и гражданам на их стороне», — подчеркнула первый зампред ЦБ.

Кроме того, регулятор работает над расширением потенциала трансграничных операций для граждан через Систему быстрых платежей (СБП), а так же созданием единого платежного QR-кода.

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