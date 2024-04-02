Суд не стал арестовывать акции АО «Киви» по ходатайству АСВ

Арбитражный суд Москвы отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в аресте акций АО «Киви» в качестве обеспечительной меры по иску к собственникам компании. Об этом сообщают «Интерфакс».

После решения суда расписки Qiwi на Московской бирже подскочили на 6,41% к 18:19 мск, достигнув 224 рублей за бумагу. К 19:50 рост замедлился до 3,8% — 215,5 рубля.

Ходатайство об аресте акций КИВИ было подано АСВ 18 марта в рамках судебного разбирательства по иску агентства к Qiwi plc и Fusion Factor Fintech Limited. 4 марта АСВ направило иск с требованием оспорить договор продажи акций «Киви» и признать недействительным договор залога и обременения акций.

В январе 2023 года группа Qiwi продала российские активы, включая КИВИ банк, гонконгской компании Fusion Factor за 23,75 млрд рублей. По условиям сделки, если покупатель не сможет полностью расплатиться, Qiwi вправе осуществить отчуждение акций Fusion Factor и самого АО «Киви».

21 февраля Банк России отозвал лицензию у КИВИ банка из-за нарушений требований регулятора и антиотмывочного законодательства. В банке введена временная администрация, функции которой возложены на АСВ.

Ранее Набиуллина назвала причину отзыва лицензии у КИВИ банка.