Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд не стал арестовывать акции АО «Киви» по ходатайству АСВ

Суд отклонил требование АСВ об аресте акций российской дочки Qiwi

close
100%
Кирилл Зыков/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в аресте акций АО «Киви» в качестве обеспечительной меры по иску к собственникам компании. Об этом сообщают «Интерфакс».

После решения суда расписки Qiwi на Московской бирже подскочили на 6,41% к 18:19 мск, достигнув 224 рублей за бумагу. К 19:50 рост замедлился до 3,8% — 215,5 рубля.

Ходатайство об аресте акций КИВИ было подано АСВ 18 марта в рамках судебного разбирательства по иску агентства к Qiwi plc и Fusion Factor Fintech Limited. 4 марта АСВ направило иск с требованием оспорить договор продажи акций «Киви» и признать недействительным договор залога и обременения акций.

В январе 2023 года группа Qiwi продала российские активы, включая КИВИ банк, гонконгской компании Fusion Factor за 23,75 млрд рублей. По условиям сделки, если покупатель не сможет полностью расплатиться, Qiwi вправе осуществить отчуждение акций Fusion Factor и самого АО «Киви».

21 февраля Банк России отозвал лицензию у КИВИ банка из-за нарушений требований регулятора и антиотмывочного законодательства. В банке введена временная администрация, функции которой возложены на АСВ.

Ранее Набиуллина назвала причину отзыва лицензии у КИВИ банка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами