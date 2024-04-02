В СберСеллере рассказали, как вернуть доверие аудитории к рекламе

Сейчас российская рекламная индустрия подошла к той точке, когда нужно сместить фокус с конкурентной борьбы между брендами на человека, прислушаться к внутренним желаниям потребителя, а не усиливать рекламный шум вовне. Об этом, выступая на бизнес-конференции AdIndex — Digital Brand Day 2024, заявила директор по стратегии СберСеллера (сейлз-хауса для реализации рекламных форматов партнеров Сбера) Евгения Лысенко.

Эксперт отметила, что такой человекоцентричный подход поможет сохранить доверие аудитории.

Евгения Лысенко констатировала, что 2023 год показал одновременно и рост инвестиций, и дефицит инвентаря, что повысило рекламное давление на потребителя.

В итоге доверие пользователей к рекламе и желание реагировать на сообщения стало снижаться, считает она.

В настоящий момент, по словам Евгении Лысенко, происходит стирание границ между форматами, медиаканалами, участниками рынка. Конкуренты становятся партнерами, из обособленных каналов рождаются общие стримы.

«Благодаря технологиям и широким возможностям СберСеллера по построению охвата и использованию разнообразного контента любой бренд может инициировать с каждым потребителем интересный и актуальный диалог», — заявила эксперт.

Топ-менеджер компании добавила, что с помощью комплексных проектов СберСеллер отвечает всем вызовам рынка.

«Во-первых, создает новый инвентарь с релевантным потребителю контентом, который привлекает внимание, несмотря на повышенный клаттер. Во-вторых, предоставляет максимальный охват целевой аудитории благодаря потенциалу всего нашего портфеля партнеров», — перечислила директор по стратегии СберСеллера.

В итоге, отметила она, клиент получает высокую вовлеченность аудитории и, как следствие, общую эффективность.

Лысенко пояснила, что в создании спецпроектов СберСеллер объединяет творческий потенциал человека, точность технологий и силу медиа.

«Всю свою экспертизу в этих направлениях сейлз-хаус использует для того, чтобы привлечь целевую аудиторию в спецпроекты для качественной бренд-коммуникации», — сказала эксперт.