Новые участники А-Клуба смогут увидеть Антарктиду

А-Клуб предложил новым клиентам, которые присоединяться к закрытому сообществу Альфа-Банка с 1 апреля по 30 июня, возможность отправиться в экспедиционный круиз в Антарктиду. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как рассказали в банке, рассчитанное на двух человек путешествие начнется в Ушуае, самом южном городе Земли, и пройдет до побережья Антарктиды. Там туристы познакомятся с разнообразной природой ледяного континента.

Также банк предоставит новым клиентам увеличенную процентную ставку по накопительному Альфа-Счету в рублях на первые два месяца в качестве приветственного бонуса.

Напомним, А-Клуб представляет собой закрытое деловое сообщество Альфа-Банка, под управлением которого находится крупный частным капиталом.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года согласно годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ чистая прибыль Альфа-Банка составила 118 млрд руб. Клиентская база банка составляет 1,6 млн корпоративных клиентов и 30 млн физических лиц.