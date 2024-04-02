В России может появиться универсальный способ платежа

Банк России планирует запустить пилотный проект по использованию универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг в середине 2024 года. Об этом заявила в Госдуме первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова, передает «Интерфакс».

«В этом году мы хотим запустить пилот уже с несколькими банками, это будет середина года», — заявила она.

По словам Скоробогатовой, сейчас граждане часто путаются, когда им предлагают выбрать способ оплаты из большого количества QR-кодов. Универсальный платежный код позволит упростить процесс расчетов.

«Вместе с участниками рынка мы поняли, что нам нужно сделать внедрение универсального QR, это некий технологический стандарт, который не заставляет человека думать, каким QR он платит», — пояснила первый зампред ЦБ.

Помимо этого, в середине 2024 года ЦБ также планирует запустить пилотный проект по биометрической оплате или биоэквайрингу. Это технология, позволяющая оплачивать покупки до определенной суммы с помощью распознавания лица.

До этого эксперты рассказали , сколько россиян помогает старшим разобраться в финансах.

Ранее стало известно количество россиян с кредитами.