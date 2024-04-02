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В России может появиться универсальный способ платежа

ЦБ запустит пилот по универсальному QR-коду для оплаты в середине 2024 года

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Евгений Биятов/РИА \«Новости\»

Банк России планирует запустить пилотный проект по использованию универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг в середине 2024 года. Об этом заявила в Госдуме первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова, передает «Интерфакс».

«В этом году мы хотим запустить пилот уже с несколькими банками, это будет середина года», — заявила она.

По словам Скоробогатовой, сейчас граждане часто путаются, когда им предлагают выбрать способ оплаты из большого количества QR-кодов. Универсальный платежный код позволит упростить процесс расчетов.

«Вместе с участниками рынка мы поняли, что нам нужно сделать внедрение универсального QR, это некий технологический стандарт, который не заставляет человека думать, каким QR он платит», — пояснила первый зампред ЦБ.

Помимо этого, в середине 2024 года ЦБ также планирует запустить пилотный проект по биометрической оплате или биоэквайрингу. Это технология, позволяющая оплачивать покупки до определенной суммы с помощью распознавания лица.

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