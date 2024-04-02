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Названы основные покупатели российской нефти

Новак: на Азиатско-Тихоокеанский регион пришлось более 80% экспорта нефти из РФ

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Kin Cheung/AP

Основными покупателями российской нефти в 2023 году были страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), рассказал вице-премьер РФ Александр Новак в авторской колонке для журнала «Энергетическая политика».

На долю АТР по итогам 12 месяцев пришлось более 80% продаж российской нефти и свыше 35% экспорта нефтепродуктов.

В общей сложности объем поставок нефти из России в дружественные страны вырос до 86%, нефтепродуктов — до 84%. Для сравнения: в 2021 году показатели составляли 40% и 30% соответственно.

До этого инвестор Федор Сидоров оценил, что будет с ценами на нефтяные котировки в ближайшее время. Во вторник, 2 марта, цена нефти марки Brent впервые с 30 октября 2023 года превысила $89 за баррель.

Накануне сообщалось, что поставщики нефти из США вытесняют ОПЕК+ на мировых рынках.

Ранее Джо Байден избавил США от стратегических запасов нефти.

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