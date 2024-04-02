На Западе предупредили о растущих долговых рисках для США

Госдолг США движется по неустойчивому пути, который в 88% случаев ведет к росту бремени в ближайшие десять лет. К такому вывод пришли аналитики Bloomberg Economics по данным миллиона симуляций, пишет Bloomberg .

Бюджетное управление Конгресса (CBO) прогнозирует, что отношение госдолга к ВВП вырастет с 97% в прошлом году до 116% к 2034 году – выше показателей времен Второй мировой войны. Однако реальный прогноз, вероятно, окажется еще хуже из-за оптимистичных допущений CBO по налоговым поступлениям, расходам на оборону и ставкам.

Учитывая текущие рыночные ожидания по ставкам, долговое бремя США достигает 123% ВВП к 2034 году. А с учетом продления налоговых льгот эпохи Трампа, как многие ожидают, оно возрастает еще сильнее.

«Компьютерные симуляции Bloomberg показывают, что в 88% случаев соотношение долга к ВВП находится на неустойчивой траектории роста в ближайшее десятилетие», – говорится в публикации агентства.

В худших 5% сценариев долговая нагрузка США превышает 139% ВВП в 2034 году, оказываясь выше, чем в кризисной Италии годом ранее. На этом фоне министр финансов Джанет Йеллен признала риск утраты возможности финансировать все запланированные расходы в «экстремальных случаях».

Сохранение устойчивого долгового пути потребует согласованных действий от разделенного по партийным линиям Конгресса. При этом ни республиканцы, контролирующие Палату представителей, ни демократы, возглавляющие Сенат, пока не предлагают конкретных мер по оптимизации расходов и налогов для снижения дефицита.

«В конечном счете, может потребоваться кризис – возможно, обвал на рынке гособлигаций из-за понижения суверенных рейтингов США или паника по поводу истощения трастовых фондов Medicare и Социального страхования – чтобы спровоцировать действия. Это игра с огнем», — предупреждает Bloomberg Economics.

Прошлое лето в миниатюре стало предвкушением того, как может начаться кризис. В течение двух дней августа понижение кредитного рейтинга США агентством Fitch Ratings и увеличение выпуска долгосрочных долговых обязательств Казначейства США сосредоточили внимание инвесторов на рисках, пишет издание.

«Облигационные хулиганы заставили британское правительство отменить план и отправили Трасс в отставку. Для США центральная роль доллара в международных финансах и статус доминирующей резервной валюты снижают вероятность подобного обвала. Но если уверенность в казначейских облигациях как в главном защитном активе исчезнет, эрозия положения доллара станет поворотным моментом, и США потеряют не только доступ к дешевому финансированию, но и глобальную мощь и престиж», — говорится в публикации Bloomberg Economics.

До этого стало известно, что доля доллара в валютных резервах разных стран упала до минимума.

Ранее в ОАЭ ухудшили оценку роста ВВП.