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Сбер запустил программу лояльности для предпринимателей

Программа СберБизнес Спасибо позволит предпринимателям копить бонусы

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Depositphotos

Сбер запустил программу лояльности СберБизнес Спасибо для корпоративных клиентов, которая позволяет предпринимателям копить бонусы, возвращать кэшбек за покупки у партнеров банка, а также конвертировать бонусы в рубли. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Программа рассчитана на представителей малого и микробизнеса.

Подключившись к программе, предприниматель будет получать 1% годовых в бонусах на остаток по счету и 5 бонусов за каждый перевод на счет другого корпоративного клиента Сбера в рублях, отметили в Сбере.

Кроме того, при оплате покупок по бизнес-карте кешбэк будет начисляться бонусами. История начисления бонусов появится в личном кабинете интернет-банка СберБизнес в разделе «СберБизнес Спасибо».

В Сбере уточнили, что бонусами можно компенсировать уже совершенную покупку в сервисах Сбера и его партнеров, таких как «СберМаркет», «Работа.ру», «Моя Бухгалтерия Аутсорсинг», «Юрист для Бизнеса», «Телемедицина» и многих других.

Как отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, учитывая, что у Сбера более 3 млн корпоративных клиентов, и большинство из них пользуются интернет-банком СберБизнес, эта программа лояльности может стать крупнейшей в России для предпринимателей.

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