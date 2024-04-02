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Стало известно, сколько россиян помогает старшим разобраться в финансах

«Выберу.ру»: треть россиян регулярно финансово просвещают старшее поколение

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Shutterstock

Каждый третий житель России помогает пожилым родственникам осваивать современные финансовые продукты и делится с ними полезными советами. Об этом свидетельствует исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру». Копия есть у «Газеты.Ru».

По результатам опроса 2500 респондентов старше 18 лет, 80% участников в той или иной степени помогают старшему поколению в освоении финансовых сервисов. При этом 33% регулярно делятся с пожилыми родными полезной информацией в сфере финансов.

Каждый пятый опрошенный рассказал, что пожилые родители могут в любой момент позвонить и попросить помощь в использовании финансовых приложений. 17% респондентов лично объясняют старшим, как пользоваться банковскими приложениями, а 10% периодически информируют членов семьи о финансовой безопасности в интернете.

«С каждым годом финансовые сервисы становятся все более доступными и понятными для разных возрастов. Этому способствуют развитие финтеха, усилия регулятора и бизнеса в просвещении, а также неравнодушие самих россиян к финграмотности старших», — считает исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

Вместе с тем, 20% респондентов отметили: их пожилые родные предпочитают лично посещать банковские отделения, чтобы получить консультацию специалистов.

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