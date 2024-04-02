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В СберСити в Рублево-Архангельском открыли продажу квартир

Строительство кварталов СберСити в Рублево-Архангельском завершено на 60%

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Depositphotos

В СберСити в Рублево-Архангельском стартовали продажи квартир в квартале речного парка В21, сообщает пресс-служба Сбера. Выдача ключей запланирована на июнь 2025 года.

Отмечается, что на данный момент строительство кварталов речного парка В19, В20 и В21 завершено на 60%.

В СберСити покупателям доступны четыре класса жилья: Balanced, Optimum, Advanced и Superb. Дома речного парка относятся к Advanced и Superb.

На территории кварталов есть фитнес-студия, детские игровые комнаты, помещение для колясок и велосипедов. Также есть зоне коворкинга, где можно будет проводить переговоры и встречи.

При этом вдоль домов будет расположен прибрежный парк с местами для отдыха и дорожками для прогулок.

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