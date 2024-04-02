МТС упростит вход в сервисы своих партнеров

Цифровая экосистема МТС сообщила о выводе на рынок решения МТС ID, благодаря которому авторизация на сайтах и в приложениях партнеров станет проще для пользователя. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ранее МТС ID был интегрирован только в продукты экосистемы. Теперь же компания готова вывести сервис за рамки экосистемы.

В МТС отметили, что новое решение может быть внедрено в любое приложение или сервис для упрощения пользовательского пути.

Авторизация через МТС ID доступна абонентам любых операторов, для создания аккаунта достаточно ввести код из сообщения, а абоненты МТС смогут зарегистрироваться на странице партнера бесшовно, без ввода кодов и паролей. При этом процесс интеграции практически не требует усилий на стороне партнера.

Руководитель портфеля продуктов МТС ID Кристина Каткова назвала этот продукт решением для бизнес- и массового рынка, созданным с целью формирования качественного клиентского опыта без дополнительных вложений.

«Сервис сокращает время клиентов на авторизацию до 2 секунд. В 2023 году с помощью МТС ID пользователи авторизовались 1,7 млрд раз внутри экосистемных продуктов», — заявила она.

Каткова подчеркнула, что сервис обладает высоким уровнем защиты, благодаря отсутствию удаленного доступа к аккаунту.

«Пользователь может получать уведомления о входе, настроив степень защиты по своим предпочтениям», — добавила представитель компании.

МТС ID — единая система для входа в сервисы партнеров, текущая база продукта превышает 100 млн пользователей. Аутентификация основана на технологии SMS-OTP, гарантирующей отсутствие возможности получения удаленного доступа к аккаунту, таким образом обеспечивая высокий уровень безопасности.