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Евро упал ниже 99 рублей

Курс евро опустился ниже 99 рублей впервые с 12 марта

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Алексей Майшев/РИА Новости

Курс евро на Мосбирже в моменте опускался ниже отметки в 99 рублей впервые с 12 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Дневной минимум составил 98,98 рубля. Однако к 10:50 по московскому времени европейская валюта вновь подорожала и стоила 99,54 рубля.

В то же время доллар торговался по 92,65 рубля. Курс юаня составил 12,74 рубля.

«Поддержку рублю оказывают сравнительно высокие цены на нефть, жесткая монетарная политика Банка России, а также окончание налогового периода», — пишет в своей аналитической заметке портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов.

До этого эксперт по фондовом рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал «Газете.Ru» о сохранении повышенного спроса на доллары, евро и юани среди россиян.

Накануне сообщалось, что украинская гривна заняла седьмое место в рейтинге самых слабых валют мира. В марте валюта ослабла на 2,65% к доллару.

Ранее эксперт назвал новый прогнозный диапазон для курса рубля в апреле.

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