США скоро может лишиться статуса сверхдержавы

США рискует потерять статус сверхдержавы из-за растущего государственного долга. Об этом пишет журнал The American Spectator.

Доминированию Штатов придет конец, если страна не начнет жить по средствам, предупреждает издание. Для этого США нужен «убедительный лидер», который изменит текущую экономическую траекторию.

Последний прогноз Бюджетного управления Конгресса предполагает, что к концу 2034 года госдолг США вырастет до рекордных 116% ВВП, а к 2054-му — до 174% ВВП.

В начале января госдолг США превысил $34 трлн. Гигантский долг ставит страну на опасный путь, ведущий к кризису наподобие «потерянного десятилетия» Японии, предупредил глава BlackRock Ларри Финк. Свои опасения относительно сложившейся ситуации также высказал Илон Маск.

До этого сообщалось, что госдолг Китая побил исторический рекорд в 2023 году.

Ранее стало известно, насколько вырос госдолг развитых стран за последние 15 лет.