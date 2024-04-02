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Стало известно, сколько кредитов россияне берут «на диване»

Четверть банковских кредитов россияне оформляют, не выходя из дома

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Depositphotos

Каждый четвертый кредит — 25% — россияне оформляют, не посещая банк. Об этом говорится в исследовании банка Синара на основе данных за 2023-2024 годы (есть у «Газеты.Ru»).

Кроме того, с помощью мобильных банковских приложений открывается каждый третий вклад. Говоря о популярности банковских сервисов, в банке отметили взрывной рост куайринга: за последний год число оплат по QR-кодам в торговых предприятиях увеличилось в 3,5 раза.

Еще одна тенденция, которая не останавливается — рост переводов через Систему быстрых платежей. От прошлого к текущему году их количество в сегменте c2c (между физическими лицами) увеличилось на 30%.

«Дистанционное банковское обслуживание продолжает показывать уверенный рост уже не первый год. По нашим данным, 78% наших активных клиентов хотя бы раз в месяц пользуются мобильным приложением, чтобы узнать баланс, совершить платеж, перевод или заключить новый договор», — объяснил директор по развитию розничного бизнеса банка Синара Алексей Луценко.

Исследование было проведено в марте 2024 года.

До этого «Газета.Ru» рассказала, что изменится в переводах по СБП с 1 апреля.

Ранее ЦБ захотел обязать крупные компании принимать СБП и цифровой рубль.

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