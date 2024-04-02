Россиян предупредили о новом сценарии телефонного мошенничества

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян в несколько этапов. Об этом предупреждает агентство «Прайм» со ссылкой на «Тинькофф».

Сценарий состоит из двух актов. В них участвуют псевдосотрудники операторов связи, а также «Госуслуг» или полиции.

Сначала клиенту якобы звонит представитель сотового оператора и сообщает о скором истечении договора на услуги связи, для продления которого требуется назвать код из СМС. После этого клиенту сообщают, что его обманули.

После жертве звонят псевдосотрудники «Госуслуг» или полиции и дают инструкции, как уберечь сбережения. Человека убеждают, что деньги в опасности и их необходимо снять и положить в якобы безопасную ячейку. Еще один вид второй части гибридного сценария — якобы помощь полиции, когда жертву уверяют, что она снимает не свои деньги, а средства для спецрасследования.

С начала 2024 года число атак по такой схеме взлетело в 3,5 раза.

До этого в ЦБ объяснили, как мошенники обманывают россиян в онлайн-играх.

Ранее россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников в мессенджерах.