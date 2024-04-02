Экономист спрогнозировал резкий рост спроса россиян на IT-ипотеку

Спрос россиян на IT-ипотеку вырастет в два-три раза к 2030 году. Такой прогноз «Газете.Ru» дал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, комментируя увеличение лимита по программе на 200 млрд рублей, до 700 млрд рублей 1 апреля.

«Конечно, те молодые специалисты, которые нуждаются в доступном жилье, будут брать ипотеку, тем более, что льготная ипотека с 1 июля будет отменена. Большинство уехавших специалистов со временем вернутся, но тут проблема еще и в том, чтобы в их сознании нормализовалась геополитическая обстановка», — отметил экономист.

По его словам, благодаря программе можно ожидать повышения производительности труда и опережающего роста зарплаты во многих направлениях IT, включая программные продукты, системную интеграцию, IT-безопасность, энергоемкие блокчейн-вычисления и локализацию производства аппаратного обеспечения. Государство снова усиливает социальный вектор развития, и это очень хорошая новость для улучшения социального самочувствия граждан, заключил Лобода.

По данным Минцифры РФ, более 7,6 тыс. сотрудников российских IT-компаний получили льготные ипотечные кредиты на сумму 68,6 млрд рублей с момента начала реализации соответствующей программы. Исходя из оценки, в 2023 году таких может быть 15,2 тыс. — 22,8 тыс. человек.

Ранее доктор экономических наук Юрий Шедько в беседе с «Газетой.Ru» предрек взлет доли отказов россиянам в ипотеке в июне.