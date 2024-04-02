Банки рассказали о списании долгов пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Сбербанк полностью списывает все виды кредитов погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Сейчас уже установлено, что по 51 клиенту будут точно проведены списания на общую сумму около 70 млн рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Сбербанка.

«И эти данные постоянно, на ежедневной основе актуализируются и обновляются банком по мере актуализации списков погибших. Пострадавшим клиентам банк также оказывает максимальную помощь по их кредитам — это происходит индивидуально. И с 55 пострадавшими клиентами нами уже активно ведется такая работа», — пояснили в пресс-службе Сбера.

В Почта банке «Газете.Ru» рассказали, что в результате трагических событий в «Крокусе» пострадали 49 клиентов кредитной организации. Банк в полном объеме списал задолженности по кредитам пострадавшим.

«У нас действуют программы поддержки клиентов, пострадавших от чрезвычайных ситуаций или действий третьих лиц. На данный момент создана комиссия по проверке лиц, пострадавших в ходе теракта в «Крокус Сити Холл». По результатам работы комиссии мы сможем найти решение для своих клиентов в индивидуальном порядке, а также рассказать о результатах», — прокомментировали в пресс-службе банка «Зенит».

Банк «Юникредит» найдет необходимые решения, чтобы поддержать своих клиентов, если они или их близкие пострадали в результате трагедии, сказали в пресс-службе банка.

Уральский банк реконструкции и развития на данный момент не нашел в списках погибших и пострадавших своих клиентов, уточнили в пресс-службе банка. В случае обращения окажет банк им помощь.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла» произошел вечером 22 марта. 23 марта Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Совкомбанк, Хоум банк, Газпромбанк, Тинькофф Банк, «Уралсиб», «Зенит», Совкомбанк, Почта банк и банк «ДОМ.РФ» пообещали списать долги пострадавшим и погибшим при теракте в «Крокусе» 22 марта. 25 марта ЦБ рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям, кредитным кооперативам и ломбардам списать долги заемщиков, ставших жертвами теракта.

Ранее эксперты назвали «Газете.Ru» срок, в который жертвам теракта могут списать долги.