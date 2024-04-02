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В России предложили ввести налог на роскошь

«Известия»: одна из фракций внесет в Госдуму законопроект о налоге на роскошь

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Mark Lennihan/AP

В России появилась инициатива о введении налога на роскошь, законопроект о котором будет представлен в Государственную думу РФ фракцией «Справедливая Россия — За правду», возглавляемой Сергеем Мироновым. Об этом пишет газета «Известия».

Согласно пояснительной записке к законопроекту, средняя заработная плата в России в 2022 году составляла 65 338 рублей, однако большинство жителей страны имеют доходы ниже этой суммы. В документе отмечается, что уровень доходов населения неравномерен и несправедлив с тенденцией к снижению реальных располагаемых доходов.

Реальные располагаемые доходы населения с 2014 по 2022 год снижались в среднем на 0,2% ежегодно при инфляции от 2,5 до 12,91%. Инициатива обусловлена необходимостью перераспределения богатства для уменьшения социального неравенства.

Сергей Миронов подчеркнул, что в России сохраняется высокий уровень социального неравенства, и многим гражданам очень трудно.

Введение налога на роскошь позволит справедливее распределить средства и уменьшить социальное расслоение в обществе.

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