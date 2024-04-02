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Назван объем рублевых доходов России с продажи газа

РИА Новости: за два года РФ продала недружественным странам газ на 2,3 трлн руб.

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Стоимость поставок газа РФ в недружественные страны за два года составила 2,3 трлн руб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата и платформу ООН Comtrade.

Уточняется, что средства переводились в Газпромбанк в валюте страны-покупателя, после чего сумма покупки переводилась в рубли по курсу Мосбиржи.

За период с апреля 2022 года по январь 2024 года РФ поставила в недружественные страны в Европе природный газ на сумму 2,266 трлн рублей, из которых 2,2 трлн приходится на страны Евросоюза. Больше всего газа закупили Венгрия (на 769 млрд руб.), Италия (655 млрд руб.), Греция (328 млрд руб.) и Словакия (310 млрд руб.).

Отмечается, что Германия и Австрия не раскрывают статистику по торговле газом.

До этого сообщалось, что в 2023 году 40% расчетов по нефтегазовому экспорту России производилось в рублях и юанях, а еще 20% приходилось на другие валюты.

Ранее Украина решила не продлевать контракт с «Газпромом».

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