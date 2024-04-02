Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спрос россиян на полеты в Китай резко вырос

Доля бронирований россиянами билетов в Китай в апреле выросла на 120% к марту

close
100%
Shutterstock

Доля бронирований россиянами авиабилетов в Китай в апреле выросла на 120% по отношению к марту. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили аналитики сервиса по покупке авиабилетов Авиасейлс.

Аналитики уточнили, что Китай стал самым быстрорастущим направлением в апреле.

Чаще всего Китай в апреле выбирают путешественники из Москвы — 79% от всех перелетов по направлению. Средняя стоимость билетов в эконом-классе туда-обратно составила 57 720 рублей.

Еще 11% бронирований приходится на туристов из Санкт-Петербурга. В апреле перелет в среднем обойдется им в 61 630 рублей туда-обратно.

На третьем месте Владивосток — около 4% от всех бронирований в Китай в апреле. Средний чек перелета в обе стороны составил 36 500 рублей.

Также Китай стал самым деловым зарубежным направлением апреля — почти 7% бронирований пришлось на бизнес-класс.

До этого «Газета.Ru» рассказала, куда россияне поедут в апреле. По данным Авиасейлс, более трети полетов граждане совершат за границу.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще летать бизнес-классом — доля бронирований этой весной выросла на 50%. Чаще всего путешественники выбирают повышенный класс для поездок за границу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами