Спрос россиян на полеты в Китай резко вырос

Доля бронирований россиянами авиабилетов в Китай в апреле выросла на 120% по отношению к марту. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили аналитики сервиса по покупке авиабилетов Авиасейлс.

Аналитики уточнили, что Китай стал самым быстрорастущим направлением в апреле.

Чаще всего Китай в апреле выбирают путешественники из Москвы — 79% от всех перелетов по направлению. Средняя стоимость билетов в эконом-классе туда-обратно составила 57 720 рублей.

Еще 11% бронирований приходится на туристов из Санкт-Петербурга. В апреле перелет в среднем обойдется им в 61 630 рублей туда-обратно.

На третьем месте Владивосток — около 4% от всех бронирований в Китай в апреле. Средний чек перелета в обе стороны составил 36 500 рублей.

Также Китай стал самым деловым зарубежным направлением апреля — почти 7% бронирований пришлось на бизнес-класс.

До этого «Газета.Ru» рассказала, куда россияне поедут в апреле. По данным Авиасейлс, более трети полетов граждане совершат за границу.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще летать бизнес-классом — доля бронирований этой весной выросла на 50%. Чаще всего путешественники выбирают повышенный класс для поездок за границу.