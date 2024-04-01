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Экономист предрек взлет доли отказов россиянам в ипотеке в июне

Экономист Шедько: доля отказов россиянам в ипотеке в июне взлетит до 86%

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Доля отказов россиянам в ипотеке к июню 2024 года увеличится на 25-30 процентных пунктов, то есть до 81-86%, а к концу года вернется на отметку 56%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал доктор экономических наук, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько, комментируя рост доли отказов гражданам в жилищных кредитах в 2024 году.

«Банки будут стремиться сформировать более надежный кредитный портфель. Затем доля отказов, скорее всего, начнет снижаться и стабилизируется к концу 2024 года», — отметил экономист.

Он не считает ситуацию с отказами в ипотеке в России критичной. Банки стремятся снизить риски, и это нормально, пояснил экономист.

Что делать заемщикам, которым забраковали ипотечные заявки, но нуждающимся в жилье — в материале «Газеты.Ru».

Доля отказов россиянам в ипотеке на новостройки и готовое жилье в 2024 году составила в среднем 56%, сообщило РБК со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй.

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