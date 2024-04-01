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Сокращение льготной ипотеки не погасило ажиотажный спрос россиян на жилье

TYMY: россияне продолжают брать ипотеку, несмотря на урезание льготных программ

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Несмотря на сокращение доли льготных ипотечных программ из-за ужесточения условий кредитования, спрос на жилье в России по-прежнему высок. Об этом свидетельствует анализ более 250 тыс. ипотечных заявок, проведенный сервисом AI-аналитики Find Insight. Копия есть у «Газеты.Ru».

После того как в декабре 2023 года доля льготной ипотеки составляла 76% от общего числа заявок на платформе TYMY, к январю 2024 года она снизилась до 60%, а в феврале и марте держалась на уровне 62%. Наиболее заметно просела программа с 8% ставкой на новостройки — с 31% в декабре до 18-24% в последующие месяцы из-за повышения первоначального взноса до 30%.

ИТ-ипотека и вовсе перестала выдаваться крупными банками в феврале-марте после исчерпания лимитов господдержки. Доля семейной ипотеки сохранилась на уровне 37-40%, дальневосточной — порядка 1%.

Зато существенно выросла доля стандартных ипотечных программ — с 24% в декабре до 38-40% в январе – марте.

«Люди ориентируются скорей не на процентную ставку, а на размер ежемесячного платежа, который будет комфортным при их уровне дохода. В связи с этим покупатели рассматривают варианты меньшей площади или даже в другом регионе с меньшей стоимостью жилья, если такое применимо», — отмечает сооснователь сервиса AI-аналитики Find Insight и директор по продукту TYMY Никита Арзамасцев.

Средний ипотечный заемщик в России — это человек 36-37 лет, состоящий в браке (58%), с 1-2 детьми (56%), имеющий один источник дохода в 113 тыс. рублей и покупающий квартиру для себя, а не для инвестиций.

«Средний обладатель ипотечного кредита в России — это достаточно молодой человек, который имеет чаще всего один источник дохода немного выше среднестатистической зарплаты. Это стало более понятно с начала 2024 года, когда в результате существенного ужесточения условий льготного кредитования доля льготной ипотеки существенно снизилась, однако сам рынок не встал, а лишь замедлился», — уточнил Арзамасцев.

До этого стало известно, что россияне стали чаще запрашивать кредитную историю.

Ранее было названо условие снижения цен на «первичку» в России.

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