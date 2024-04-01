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Россияне стали чаще запрашивать кредитную историю

Более трети опрошенных россиян запросили кредитную историю в 2024 году

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Максим Блинов/РИА Новости

Более трети опрошенных россиян — 36,4% — хотя бы раз запросили кредитную историю в январе-марте 2024 года. За год их количество выросло в полтора раза. Это следует из опроса онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman, результаты которого есть у «Газеты.Ru».

В январе-марте 2023 года доля респондентов, которые хотя бы раз запросили кредитную историю, составляла 23,5%.

Тем, кто обращался за кредитной историей в 2024 году, предложили указать причины, по которым они это делали. Наибольшее число респондентов — 28,7% — назвали отказ в банке или микрофинансовой организации. 26,6% высказали опасения, что мошенники могли оформить на них кредит без их ведома. Еще 17,1% проверяли кредитную историю просто по привычке. 10,8% опрошенных в качестве причины указали, что им это было нужно в рамках подготовки к трудоустройству на работу. Остальные 16,8% назвали иные причины или затруднились с ответом.

Общий интерес россиян к поиску информации по теме кредитных историй остается стабильно высоким год к году. По данным сервиса Яндекс.Wordstat, суммарное количество соответствующих поисковых запросов в интернете в январе-феврале 2023 года (данные за март пока недоступны) составило 1 248 421 шт. За аналогичный период 2024 года — 1 262 211 шт. Речь идет о запросах: «Где узнать кредитную историю», «Кредитная история», «Где посмотреть кредитную историю», «Как улучшить кредитную историю», «Запросить кредитную историю».

Опрос проводился в период с 20 по 27 марта 2024 года, его результаты были сопоставлены с аналогичным исследованием, проведенным по итогам первого квартала 2023-го. В каждом опросе приняли участие 1500 человек в возрасте старше 18 лет, проживающие по всей России.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что россияне, запрашивающие кредитную историю, реже допускают просрочку займа.

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