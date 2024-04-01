Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России предусмотрят право МСП на кредитные каникулы раз в пять лет

Путин поручил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса раз в пять лет

close
100%
Depositphotos

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России предоставить субъектам малого и среднего бизнеса право обращаться за кредитными каникулами раз в пять лет. Об этом сообщается на сайте Кремля.

До 1 июня кабмин и Центробанк должны предоставить малому и среднему бизнесу право «не чаще одного раза в пять лет обращаться к кредитору — финансовой организации с требованием об установлении льготного периода, на который приостанавливается исполнение обязательств заемщика по договору кредита».

Кредитные каникулы могут длиться «до шести месяцев без ухудшения кредитной истории».

29 февраля Путин в своем послании Федеральному собранию поручил смягчить налоговый режим для производственных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

В конце марта пресс-служба Корпорации МСП сообщала, что малые и средние предприятия получили более 1,7 млрд рублей через сервис по подбору и получению финансирования на МСП.РФ. Уточнялось, что всего за первые полгода работы сервиса бизнес подал почти 2,5 тыс. заявок, а 800 микрозаймов уже выдано. Средняя ставка составила 6,9% годовых.

Ранее спрос россиян на займы для погашения кредитов достиг минимума за четыре года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами