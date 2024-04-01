В России предусмотрят право МСП на кредитные каникулы раз в пять лет

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России предоставить субъектам малого и среднего бизнеса право обращаться за кредитными каникулами раз в пять лет. Об этом сообщается на сайте Кремля.

До 1 июня кабмин и Центробанк должны предоставить малому и среднему бизнесу право «не чаще одного раза в пять лет обращаться к кредитору — финансовой организации с требованием об установлении льготного периода, на который приостанавливается исполнение обязательств заемщика по договору кредита».

Кредитные каникулы могут длиться «до шести месяцев без ухудшения кредитной истории».

29 февраля Путин в своем послании Федеральному собранию поручил смягчить налоговый режим для производственных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

В конце марта пресс-служба Корпорации МСП сообщала, что малые и средние предприятия получили более 1,7 млрд рублей через сервис по подбору и получению финансирования на МСП.РФ. Уточнялось, что всего за первые полгода работы сервиса бизнес подал почти 2,5 тыс. заявок, а 800 микрозаймов уже выдано. Средняя ставка составила 6,9% годовых.

Ранее спрос россиян на займы для погашения кредитов достиг минимума за четыре года.