Пристав арестовал активы на 100 трлн рублей по делу об изъятии «Макфы»

Судебный пристав-исполнитель арестовал активы на 100 трлн рублей в качестве обеспечения иска Генпрокуратуры об изъятии имущества компании «Макфа». Об этом сообщил ТАСС, который ознакомился с текстом постановления пристава.

Из документа следует, что арест наложен на счета и активы родственников бывшего депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Так, под арест попали активы зятя Белоусова Максима Чигинцева, а также матери объявленного в розыск Юревича и других физических и юридических лиц.

Кроме того, арестованы 100% акций компаний «Первый хлебокомбинат», «Новая пятилетка», «Макфа», «Смак», а также акции фирмы «Долговское». Последняя принадлежит в том числе Наталье Юревич и частной кипрской компании «Сула Гаранти ЛТД».

Пристав наложил арест и на акции «Челябинскоблгаз», принадлежащие родственнице Юревича и зятю Белоусова, и акции «Арком» и ЧАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов», владельцем которых является нидерландская компания MGC International B.V.

О том, что Генпрокуратура подала иск против «Макфы», стало известно 28 марта. Как писал «Коммерсантъ», ГП считает, что эта компания, а также десяток других предприятий, включая «Смак» и «Челябинскоблгаз», имеют коррупционное происхождение. Выяснилось, что бенефициары Михаил Юревич и Вадим Белоусов вели предпринимательскую деятельность, одновременно будучи представителями органов государственной власти, отмечали журналисты.

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