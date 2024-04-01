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Rakuten Group анонсировало объединение подразделений

Японский IT-гигант планирует консолидировать финтех-бизнес к октябрю

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Shutterstock/Karolis Kavolelis

Японский гигант Rakuten Group планирует объединить финтех-подразделения в октябре. Об этом сообщается на сайте компании.

Речь идет о консолидации банкинга, услуг по кредитным картам, брокерского сервиса и страхования под единым началом. Как отмечается, переговоры об этой реорганизации уже стартовали с дочерним Rakuten Bank.

После слияния различных финтех-сегментов ценные бумаги Rakuten Bank продолжат торговаться на Токийской бирже. Вместе с тем, компания может отказаться от листинга брокерского подразделения Rakuten Securities Holdings.

До этого стало известно, что в России малый и средний бизнес сталкивается с проблемами в цифровой трансформации из-за недостатка финансирования, сложностей с интеграцией сервисов и низкого качества собранных данных. При этом бизнес заинтересован в поиске новых инструментов и постепенно переходит к массовой цифровизации.

Ранее эксперты зафиксировали негативный вклад человеческого капитала в ВВП РФ.

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