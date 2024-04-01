Из российских аптек пропал онкологический препарат

Россияне столкнулись с дефицитом онкологического препарата уромитексан в аптеках. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник в аптечной сети.

Отмечается, что этот препарат пропал из аптек Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новосибирска, Ижевска, Саратова, Самары, Волгограда и других городов.

В Росздравнадзоре сообщили, что в октябре прошлого года производитель уромитексана оповестил, что будет отправлять в Россию только произведенную продукцию в соответствии с ранее полученными заказами.

В 2023 году в страну поступили 6,9 тыс. упаковок уромитексана (56,7 тыс. в 2022 году). Последние поставки были в апреле.

Опрошенные газетой эксперты считают, что компания Baxter решила вывести препарат с российского рынка из-за экономических причин. Производство лекарств во всем мире растет из-за инфляции и дорожающей логистики, но в России невозможно быстро повысить цену на уромитексан, так как он входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), объяснил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Ранее были названы ушедшие с российского рынка лекарства, не имеющие аналогов.