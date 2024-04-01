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По иску об изъятии «Макфы» арестовали активы на 100 трлн рублей

Приставы арестовали счета и активы на 100 трлн рублей по иску об изъятии «Макфы»

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

По иску Генеральной прокуратуры России об изъятии «Макфы» у бывшего депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича арестовали активы на 100 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на постановление пристава об обеспечительных мерах.

Судебный пристав-исполнитель наложил арест на активы зятя Белоусова, матери объявленого в розыск Михаила Юревича, а также других юридических и физических лиц. Так, арест наложили на денежные средства должника Максима Чигинцева (зять Белоусова), находящиеся на шести рублевых, в евро и долларах США счетах.

«Общая сумма наложения ареста на денежные средства должника составляет 100 000 000 000 000 рублей», — говорится в постановлении.

Кроме того, для обеспечения иска Генпрокуратуры по решению Центрального районного суда Челябинска арестовали 100% акций следующих компаний: «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «Новая пятилетка», «СМАК», «Долговское» (акции, принадлежащие Наталье Юревич и Наталье Петрашевой, а также частной кипрской компании «Сула Гранти ЛТД»), принадлежащие зятю Белоусова и родственнице Юревича акции «Челябинскоблгаз», а также акции «Арком» и ЧАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов», принадлежащие нидерландской компании «Эм Джи Си Интернэшнл Б.В. (MGC International B.V.).

До этого сообщалось, что Генпрокуратура РФ потребовала обратить в доход государства акции крупнейшего в России производителя макаронных изделий — группы «Макфа».

Надзорное ведомство направило в Центральный районный суд Челябинска иск с требованием обратить в доход государства активы АО «Макфа» и связанных с ним компаний.

Ранее ученый опроверг миф о вреде макарон для фигуры.

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