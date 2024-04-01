В России в пять раз снизился верхний порог беспошлинного ввоза товаров

Верхний порог стоимости товаров, которые россияне могут приобрести в зарубежных магазинах и ввезти в РФ, не уплачивая таможенной пошлины, сократится с €1000 до €200. Совет Евразийской комиссии решил не продлевать повышенный лимит в тысячу евро.

В 2020 году совет ЕЭК принял решение увеличить порог до €1000 для противодействия санкционному давлению. Этот период закончился 31 марта 2024 года. Теперь покупатель будет вынужден заплатить пошлину в 15% от стоимости, но не менее €2 за 1 кг, если цена товара превысит €200.

27 марта портал Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на представителей рынка сообщал, что из-за снижения верхнего порога стоимости товаров до €200 с 1 апреля техника в России может подорожать на 20%.

21 марта временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов предложил отменить порог беспошлинного ввоза товаров для электронной торговли.

Также в Российской Федерации с 1 апреля вводится режим блокировки продаж просроченных и нелегальных товаров.

Кроме того, в России с 1 апреля заработает новый порядок получения водительских прав.

Ранее стало известно, что ЕС не хочет продлевать беспошлинную торговлю с Украиной.