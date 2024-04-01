Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России в пять раз снизился верхний порог беспошлинного ввоза товаров

С 1 апреля порог беспошлинного ввоза товаров в РФ снижается с €1000 до €200

close
100%
Shutterstock

Верхний порог стоимости товаров, которые россияне могут приобрести в зарубежных магазинах и ввезти в РФ, не уплачивая таможенной пошлины, сократится с €1000 до €200. Совет Евразийской комиссии решил не продлевать повышенный лимит в тысячу евро.

В 2020 году совет ЕЭК принял решение увеличить порог до €1000 для противодействия санкционному давлению. Этот период закончился 31 марта 2024 года. Теперь покупатель будет вынужден заплатить пошлину в 15% от стоимости, но не менее €2 за 1 кг, если цена товара превысит €200.

27 марта портал Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на представителей рынка сообщал, что из-за снижения верхнего порога стоимости товаров до €200 с 1 апреля техника в России может подорожать на 20%.

21 марта временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов предложил отменить порог беспошлинного ввоза товаров для электронной торговли.

Также в Российской Федерации с 1 апреля вводится режим блокировки продаж просроченных и нелегальных товаров.

Кроме того, в России с 1 апреля заработает новый порядок получения водительских прав.

Ранее стало известно, что ЕС не хочет продлевать беспошлинную торговлю с Украиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами