Россиян предупредили о подорожании коньяка

Цены на коньяк в российских магазинах вырастут на 5-6% в 2024 году. Такой прогноз «Газете.Ru» дал председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в День рождения коньяка.

«Цены на коньяк будут расти в основном в рамках инфляции. Индексация акцизов на коньяк в России с начала года составила 4% и уже заложена в текущие цены. Пересмотр минимальных цен на коньяк и бренди также отложен Минфином РФ. В этом году планируется небольшой рост производства на 1% коньячных спиртов в Дагестане — основном производителе», — отметил Шапкин.

По его оценке, пока динамика показывает снижение производства коньяка в России на 5,5% по итогам января-февраля 2024 года.

«По поводу поставок из Армении и Грузии в Россию — все зависит от внешнеполитических факторов. Пока это основные поставщики из-за рубежа. Есть импорт из дальнего зарубежья. На эти цены будет влиять курс рубля», — заключил эксперт.

Минимальная розничная цена на коньяк с 1 января 2023 года составляет 517 руб. за бутылку 0,5 л.

До этого «Газета.Ru» предупредила о подорожании пива в российских магазинах.

Ранее Шапкин назвал «Газете.Ru» последствия приостановки работы производителя «Апсны» и «Лыхны».