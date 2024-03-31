Российские предприниматели смогут переводить друг другу средства через СБП

Клиенты российских банков смогут осуществлять переводы между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями через систему быстрых платежей (СБП). Центральный банк РФ в январе внес соответствующие изменения в положение «О платежной системе Банка России», пишет газета «Известия».

Как пояснили изданию в пресс-службе Центробанка, компаниям и индивидуальным предприниматели смогут проводить онлайн-расчеты со своими контрагентами в режиме 24/7. Трансакции будут проводиться с помощью QR-кода. Получатели будут принимать деньги практически мгновенно, заявили в регуляторе.

На этой неделе Банк России решил продлить ограничения на перевод средств за границу.

При этом банк отмечает, что российские граждане и физические лица, которые являются нерезидентами из дружественных стран, могут в течение месяца перевести на любые счета в иностранных банках не более $1 млн или эквивалент в другой зарубежной валюте.

Ранее вступил в силу закон о цифровом рубле.