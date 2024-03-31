В ЕП заявили, что Евросоюз проигрывает Китаю конкуренцию на рынках будущего

Глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер считает, что ЕС не выдерживает конкуренции на рынках будущего и, несмотря на важность сотрудничества с Пекином, должен защитить свою экономику от Китая. Об этом сообщает Funke.

По словам парламентария, кооперация с Китаем важна, не нужно ничего разрушать, но Европе необходимо отойти от наивности и защитить экономику ЕС.

Вебер считает, что Пекин хочет завоевать рынки новых технологий будущего с помощью демпинговых методов, как это было с фотоэлектрическими панелями.

До этого британский миллиардер Джим Рэтклифф обвинил бюрократию Евросоюза в том, что она отпугивает инвесторов и заставляет компании вкладывать средства за пределами блока.

Рэтклифф, который является главой нефтехимической группы Ineos, признался, что не стал бы инвестировать €4 млрд в Бельгию, если бы знал заранее о бюрократических барьерах. По его словам, «зеленая сделка» ЕС, призванная декарбонизировать экономику блока, должна также учитывать важность поддержки промышленности.

Ранее в Германии заявили о потере доверия работодателей к правительству.