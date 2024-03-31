В России подешевел набор продуктов для завтрака

«Индекс кофе с бутербродом» («Бутербродекс»), отслеживающий динамику цен на популярные продукты для завтрака в России, в первой половине марта опустился до 133,1 пункта. Как сообщает РИА Новости, снижение составило 1,1 пункта по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом.

Индекс разработан агентством на основе данных аналитического ресурса «Чек Индекс». В «корзину» вошли семь товаров: батон, ветчина, сливочное масло, сыр, огурцы, растворимый кофе и сахар. За базовые 100 баллов принято значение «Бутербродекса» в октябре 2022 года.

«С 1 по 15 марта средний чек вырос по ветчине — на 4,5% до 207 рублей, и сахару — на 1,6%, до 62 рублей. Снижение произошло по огурцам (на 12,4%, до 184 рублей) и кофе (на 1,5%, до 198 рублей)», пишет агентство.

Цены на батон (40 рублей), сливочное масло (166 рублей) и сыр (204 рубля) остались на прежнем уровне в рассматриваемый период.

Благодаря повышению продуктовой конкуренции рост цен на полумесячных отрезках не ощущается. Ситуация с индексом отражает снижение потребительских расходов по сравнению с предыдущим периодом, отметили эксперты «Чек Индекса».

При расчете этого комплекта в качестве условного «индекса бутерброда с кофе» (по классическому рецепту бутерброда — батон 2 ломтика 50 г, масло сливочное 20 г, ветчина 50 г, сыр 20 г, огурцы 20 г, а также чашки кофе с сахаром — 1 чайная ложка растворимого кофе 9,5 г и 2 чайных ложки сахара 20 г). В среднем стоимость приготовленного завтрака по этому рецепту составит 124,19 руб.

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